Известкование почвы

Большинству растений для нормального роста требуется слабокислая среда почвы, близкая к нейтральной. Лишь некоторые виды хорошо растут в кислой и очень кислой почве. Большинство растений не могут правильно усваивать питательные… Подробнее
Подкормка моркови в открытом грунте
Морковь представляет собой разновидность овощной культуры, правильное развитие которой требует дополнительных питательных веществ. Они усиливают рост корнеплода, способствуют повышению урожайности. В чем заключается подкормка моркови, а также, какие вещества приносят… Подробнее
Выращивание кукурузы
Благодаря высокому урожайному потенциалу кукуруза имеет высокую потребность в питательных веществах, в основном в азоте, фосфоре, калии и магнии, а также в микроэлементах — цинке и марганце. Используются ли они… Подробнее
Магний удобрение применение
Магний влияет на течение многих физиологических процессов, определяющих, в том числе, состояние, внешний вид и урожайность растений. Он входит в состав хлорофилла в тканях растений, влияя на процессы фотосинтеза и… Подробнее
Бархатцы
Бархатцы – органическое удобрение, выращенное на вашем приусадебном участке. Даже самый плодородный грунт нуждается в периодической подкормке и удобрении. Ведь растения, выращиваемые на ней, потребляют питательные вещества и тем самым… Подробнее
Кизил
Кизил коуса (Cornus kousa) — высокий декоративный кустарник, идеально подходящий для уединенного сада. Его невероятно изящные белые цветы распускаются в июне, а ранней осенью их сменяют не менее декоративные плоды.… Подробнее
Удобрение для роз
Выращивание розы — тема, известная человечеству очень давно. Считается самым древним растением, выращиваемым человеком. Истоки селекции можно найти в Китае, где этот процесс начался более 5000 лет назад. Несмотря на… Подробнее
Удобрения для хвойных растений
Хвойные деревья — одна из самых охотно высаживаемых групп растений в садах. Вероятно, этому было несколько причин. Они имеют огромный выбор размеров, цветов и форм, хорошо адаптируются к условиям нашего… Подробнее
Как улучшить почву
Попытаюсь объяснить, как придать ландшафту достойную основу. Главный вопрос — с чего начать. Начать необходимо с улучшения и подготовки плодородной почвы, хорошего дренажа, устройства ирригационной системы и, конечно же, дополнительного… Подробнее
Виды газонов
Огромную популярность, среди владельцев дачного участка, набирает ландшафтный дизайн. Большинство владельцев стремятся как можно оригинально украсить придомовую территорию. Высаживают газон, декоративные деревья, кустарники и цветы, создают живые изгороди и искусственные… Подробнее
Как ухаживать за газоном
Красивый и ухоженный газон на дачном участке — это мечта многих садоводов. А как правильно за ним ухаживать, чтобы он радовал вас все лето. Факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние… Подробнее
Как подготовить газон весной
Весна — прекрасное время. Радостно поют птицы, набухают почки, луковицы высовывают свои цветущие головки, а вокруг распространяется чудесный запах. Трава начинает менять цвет от бледного до насыщенного зеленого. Это сигнал… Подробнее
Современный ландшафтный дизайн
Первое впечатление – самое важное и запоминающееся. Каждому владельцу своего дома приятно, когда гости остаются в восторге от клумб во дворе, оригинально выложенных камней и необычных клумб. А как здорово,… Подробнее
Чайные травы
Огород подходит для выращивания не только для выращивания овощей. Там же можно посадить различные чайные травы, душистые, ароматные, богатые полезными свойствами. Мята Чай с мятой является самым популярным напитком. Мята… Подробнее
Как правильно посеять газонную траву на даче
Дачный участок будет выглядеть гораздо привлекательнее, если территорию около него облагородить красивым зелёным газоном. Правильно посеянная газонная трава на даче весной не требует особенного ухода. Что необходимо для проведения работ… Подробнее